"Вертолеты России" отремонтировали Ми-24П для ВВС Мьянмы

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил ремонт первого из четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-24П Военно- воздушных сил Мьянмы по ранее заключенному контракту. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе холдинга.
"Данный контракт чрезвычайно важен для нас, поскольку мы впервые реализуем схему выполнения капитального ремонта боевых вертолетов с выездом специалистов холдинга на территорию заказчика. Успешное завершение всех работ станет основой для дальнейшего развития сотрудничества и подписания новых соглашений с нашими партнерами из Мьянмы", - сказал заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, слова которого привели в пресс-службе.
Там уточнили, что в октябре текущего года в Мьянму прибудет группа специалистов холдинга для проведения ремонта трех оставшихся машин. "На данный момент заказчику доставлены отремонтированные в Российской Федерации агрегаты и авиационное имущество, необходимые для восстановления исправности вертолетов Ми-24 с установлением им очередного межремонтного ресурса и срока службы", - рассказали в "Вертолетах России".
Сейчас в Мьянме эксплуатируются транспортно-боевые вертолеты Ми-24П, а также многоцелевые вертолеты Ми-17 и Ми-2.