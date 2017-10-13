"Вертолеты России" отремонтировали Ми-24П для ВВС Мьянмы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил ремонт первого из четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-24П Военно- воздушных сил Мьянмы по ранее заключенному контракту. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе холдинга.

"Данный контракт чрезвычайно важен для нас, поскольку мы впервые реализуем схему выполнения капитального ремонта боевых вертолетов с выездом специалистов холдинга на территорию заказчика. Успешное завершение всех работ станет основой для дальнейшего развития сотрудничества и подписания новых соглашений с нашими партнерами из Мьянмы", - сказал заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, слова которого привели в пресс-службе.

Там уточнили, что в октябре текущего года в Мьянму прибудет группа специалистов холдинга для проведения ремонта трех оставшихся машин. "На данный момент заказчику доставлены отремонтированные в Российской Федерации агрегаты и авиационное имущество, необходимые для восстановления исправности вертолетов Ми-24 с установлением им очередного межремонтного ресурса и срока службы", - рассказали в "Вертолетах России".

Сейчас в Мьянме эксплуатируются транспортно-боевые вертолеты Ми-24П, а также многоцелевые вертолеты Ми-17 и Ми-2.