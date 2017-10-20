В Приморье проходят учения Уссурийской бригады ВДВ

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В Приморском крае проходит заключительный этап тактического учения с отдельным соединением Воздушно-десантных войск, в котором принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Уже несколько дней они действуют в тылу условного противника, выполняя задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия сил условного врага.
Основные силы и боевая техника были переброшены в район учений самолетами Военно-транспортной авиации Ил-76. Военнослужащим пришлось высаживаться парашютным способом "в непосредственной близости от условного противника". "Большое внимание уделяется инженерному оборудованию оборонительных позиций, созданию заграждений, организации системы огня, а также комплексному применению огневых средств", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Десантники отрабатывают задачи как небольшими группами, действующими в отрыве от основных сил, так и с подразделениями усиления. Под руководством заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Андрея Холзакова десантники отрабатывают элементы оборонительного и наступательного боя, в том числе в ситуациях, требующих быстрого анализа действий противника и поиска нестандартных решений.