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В Приморье проходят учения Уссурийской бригады ВДВ

Армия и ОПК
20 октября, 15:12 UTC+3

Военнослужащие занимаются отработкой элементов оборонительного и наступательного боя, в частности, в ситуациях, которые требуют поиска нестандартных решений и быстрого анализа действий противника

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Погрузка личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России в самолеты ВТА Ил-76МД
Погрузка личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России в самолеты ВТА Ил-76МД
Погрузка личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России в самолеты ВТА Ил-76МД
© Юрий Смитюк/ТАСС
Загрузка БМД-2 в самолет Ил-76МД
Загрузка БМД-2 в самолет Ил-76МД
Загрузка БМД-2 в самолет Ил-76МД
© Юрий Смитюк/ТАСС
Во время марша боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
Во время марша боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
Во время марша боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Десантирование десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
Десантирование десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
Десантирование десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Десантирование техники и личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России
Десантирование техники и личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России
Десантирование техники и личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Во время десантирования десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
Во время десантирования десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
Во время десантирования десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
© Юрий Смитюк/ТАСС
Марш боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
Марш боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
Марш боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Погрузка личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России в самолеты ВТА Ил-76МД
© Юрий Смитюк/ТАСС
Загрузка БМД-2 в самолет Ил-76МД
© Юрий Смитюк/ТАСС
Во время марша боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Десантирование десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Десантирование техники и личного состава Уссурийского соединения воздушно-десантных войск России
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Развертывание передающей станции автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Во время десантирования десантно-штурмового и минометного взводов с вертолетов Ми-8АМТШ
© Юрий Смитюк/ТАСС
Марш боевой техники в район ожидания десантирования парашютным способом
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

В Приморском крае проходит заключительный этап тактического учения с отдельным соединением Воздушно-десантных войск, в котором принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Уже несколько дней они действуют в тылу условного противника, выполняя задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия сил условного врага.

Основные силы и боевая техника были переброшены в район учений самолетами Военно-транспортной авиации Ил-76. Военнослужащим пришлось высаживаться парашютным способом "в непосредственной близости от условного противника". "Большое внимание уделяется инженерному оборудованию оборонительных позиций, созданию заграждений, организации системы огня, а также комплексному применению огневых средств", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Десантники отрабатывают задачи как небольшими группами, действующими в отрыве от основных сил, так и с подразделениями усиления. Под руководством заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Андрея Холзакова десантники отрабатывают элементы оборонительного и наступательного боя, в том числе в ситуациях, требующих быстрого анализа действий противника и поиска нестандартных решений.

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