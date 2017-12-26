Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" войдет в состав флота 27 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Торжественный подъем Андреевского флага состоится в среду на новейшем фрегате "Адмирал Макаров" проекта 11356. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, в ходе церемонии корабль будет официально принят в состав ВМФ России.

"Фрегат "Адмирал Макаров" прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были окончательно и детально проверены материальная часть и вооружение корабля, навигационные и гидроакустические средства, системы жизнеобеспечения", - сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

В торжественной церемонии, которая пройдет на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, примут участие представители Главного командования ВМФ России, руководства Объединенной судостроительной корпорации, предприятий и организаций ОПК. В российском военном ведомстве напомнили, что накануне на предприятии "Янтарь" был подписан приемный акт по фрегату "Адмирал Макаров".

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 разработки Северного ПКБ. Первые два корабля серии, СКР "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы ВМФ 11 марта и 7 июня 2016 года и в настоящее время выполняют задачи в составе Черноморского флота.