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Около 40 кораблей Черноморского флота в ходе учений готовятся к бою и походу

Армия и ОПК
28 декабря, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Также отрабатывается подготовка кораблей к приему оружия и плаванию в море

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экипажи около 40 надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) проводят учения по приготовлению к бою и походу, рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"В Севастополе в пунктах базирования экипажи кораблей Черноморского флота отрабатывают мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств. К мероприятиям боевой подготовки, которые проходят в рамках выполнения первой курсовой задачи, привлечены порядка 40 надводных кораблей Черноморского флота", - сказал он.

Экипажи проводят учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне. Также отрабатывается подготовка кораблей к приему оружия и плаванию в море.

"Основными задачами в 2018 учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - добавил Трухачев.

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