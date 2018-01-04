Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул порт Шанхая и взял курс на Владивосток

ШАНХАЙ, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил в четверг трехдневный неофициальный визит в Шанхай и взял курс на Владивосток. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

СПЕЦПРОЕКТ Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Программой визита, как рассказал ранее ТАСС заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов, были предусмотрены обязательные протокольные мероприятия, прием с китайской стороны от имени командующего военно-морской базой в Шанхае, взаимное посещение кораблей ТОФ и ВМС КНР российскими и китайскими моряками. Планировались и совместные спортивные мероприятия, однако они не состоялись из-за сильных дождей в Шанхае.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота выполняет задачи боевой службы, главная из которых - это осуществление содействия внешнеполитическим акциям Российской Федерации, в том числе в форме неофициальных визитов и деловых заходов. Для нас это уже восьмой визит (в иностранный порт - прим. ТАСС) после того, как мы вышли в начале октября", - сообщил ранее корр. ТАСС на борту БПК "Адмирал Пантелеев" контр-адмирал, указав на важность подобных неофициальных визитов для выстраивания дружественных отношений с вооруженными силами не только Китая, но и других стран.

Во время таких походов, отметил он, также приходится принимать участие в учениях и демонстрировать вооружения. С Китаем, подчеркнул Михайлов, совместные маневры проводятся регулярно. "Это очень важно. Они видят наш уровень подготовки, и мы готовы как обучать, так и совместно учиться", - рассказал он, напомнив, что следующие российско- китайские учения "Морское взаимодействие" пройдут в этом году в районе Шанхая.

До Шанхая отряд кораблей ТОФ совершил в конце декабря неофициальный визит в Сингапур. Российские моряки осмотрели в городе исторические достопримечательности и приняли участие в спортивных соревнованиях. Тихоокеанцы покинули сингапурскую военно-морскую базу Чанги 24 декабря и взяли курс на Шанхай. Через несколько дней в Южно-Китайском море экипажем была проведена тренировка по борьбе за живучесть корабля.

Отряд кораблей ТОФ в настоящее время завершает поход по странам Юго-Восточной Азии, во время которого, в частности, состоялись заходы в порты Брунея, Камбоджи, Мьянмы, Индонезии и Таиланда. Во Владивосток он должен вернуться к 8 января.