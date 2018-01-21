Учения по тушению пожара прошли на территории соединения подлодок ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Учения по ликвидации пожара прошли в воскресенье на территории соединения подводных кораблей Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"На территории соединения подводных кораблей ТОФ среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе с использованием имитации. Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут. Личный состав справился на "отлично", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о пожаре на военном причале в бухте Улисс, где располагаются подводные лодки. "В учениях принимало участие около 30 человек", - уточнили ТАСС в пресс-службе ТОФ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, пожарные подразделения ведомства к ликвидации ЧС в районе бухты Улисс не привлекались.