Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учения по тушению пожара прошли на территории соединения подлодок ТОФ

Армия и ОПК
21 января, 13:34 дата обновления: 21 января, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Учения по ликвидации пожара прошли в воскресенье на территории соединения подводных кораблей Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"На территории соединения подводных кораблей ТОФ среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе с использованием имитации. Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут. Личный состав справился на "отлично", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о пожаре на военном причале в бухте Улисс, где располагаются подводные лодки.

"В учениях принимало участие около 30 человек", - уточнили ТАСС в пресс-службе ТОФ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, пожарные подразделения ведомства к ликвидации ЧС в районе бухты Улисс не привлекались.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Командование ВС Сирии подтвердило, что армия взяла под контроль аэродром Абу-Духур
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама