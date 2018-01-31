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Соединение связи ВВО в Приамурье поднято по учебной тревоге

Армия и ОПК
31 января, 4:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

В маневрах участвуют около 500 военнослужащих

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области в среду подняты по учебной тревоге и на штатной технике направляются на один из полигонов региона, сообщает пресс-служба ВВО.

"В среду в Амурской области по учебной тревоге подняты военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа. Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой готовности. В настоящее время подразделения связистов на штатной технике передислоцируются на один из полигонов Приамурья", - говорится в сообщении.

Попутно военные отрабатывают организацию связи между подвижным пунктом управления и другими абонентами в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. К маневрам привлечено около 500 военнослужащих и более 70 единиц автомобильной и специальной техники, отмечается в сообщении.

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