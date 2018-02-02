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Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Армия и ОПК
2 февраля, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщает в пятницу газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".

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Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 16 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

Российские специалисты при этом провели одну инспекцию на территории иностранного государства - в США - в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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