ТОФ получит четыре малых ракетных корабля

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 7 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский флот получит четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800, соответствующие контракты будут подписаны в текущем году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь", - сказал Борисов в ходе посещения "Амурского судостроительного завода". По его словам, завод получит серьезную программу для работы практически до 2027 года.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

К концу года ТОФ также может получить корвет проекта 20380 "Громкий", вооруженный ракетами "Калибр". "Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас процент готовности корабля - 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль", - заявил Борисов.

Он напомнил, что в прошлом году завод сдал корвет "Совершенный" этой серии, но с отставанием в два года. "У них "Калибры" на вооружении, это грозное оружие", - сказал Борисов.

МРК проекта 22800 спроектирован центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли нового поколения имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия, современными артиллерийскими комплексами и средствами навигации.