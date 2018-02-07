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ТОФ получит четыре малых ракетных корабля

Армия и ОПК
7 февраля, 5:07 дата обновления: 7 февраля, 5:18 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 7, февраля. /ТАСС

Контракты подпишут в 2018 году

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 7 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский флот получит четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800, соответствующие контракты будут подписаны в текущем году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь", - сказал Борисов в ходе посещения "Амурского судостроительного завода". По его словам, завод получит серьезную программу для работы практически до 2027 года.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

К концу года ТОФ также может получить корвет проекта 20380 "Громкий", вооруженный ракетами "Калибр". "Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас процент готовности корабля - 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль", - заявил Борисов.

Он напомнил, что в прошлом году завод сдал корвет "Совершенный" этой серии, но с отставанием в два года. "У них "Калибры" на вооружении, это грозное оружие", - сказал Борисов.

МРК проекта 22800 спроектирован центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли нового поколения имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия, современными артиллерийскими комплексами и средствами навигации.

 

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