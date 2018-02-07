Пять тыс. военных подняты по тревоге в Сибири в рамках внезапной проверки

ТАСС, 7 февраля. Около пяти тыс. военных задействованы во внезапной проверке боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в Кемеровской области и на Алтае, сообщил в среду помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"По учебной тревоге подняты подразделения двух мотострелковых соединений, а также артиллерии и материально-технического обеспечения. Во внезапной проверке боевой готовности на территории Кузбасса и Алтая задействовано около пяти тыс. военнослужащих", - отметил он.

В ходе проверки комплексная рабочая группа штаба округа в Южной Сибири оценит уровень подготовленности командного и оперативного состава, систему управления, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние вооружения и военной техники.

Командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин до конца недели проводит проверку боевой подготовки войск в Сибири. Также ранее сообщалось, что 31 января военные 41-й армии округа были подняты по тревоге в Сибири для проверки боеготовности.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.