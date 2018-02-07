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Мотострелки Балтийского флота уничтожили под Калининградом условных террористов

Армия и ОПК
7 февраля, 17:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 7, февраля. /ТАСС

В учениях поучаствовали 1 тыс. военнослужащих

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КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. мотострелков армейского корпуса Балтийского флота уничтожили в ходе учений в Калининградской области группу условных террористов. Об этом в среду сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Согласно сценарию тактических учений, которые проходили под руководством командира 11-го армейского корпуса флота генерал-майора Юрия Яровицкого, на территорию Калининградской области проникло вооруженное бандформирование. Перед личным составом мотострелкового соединения береговых войск была поставлена задача выявить террористов и уничтожить", - рассказал он.

В учениях на полигоне Добровольский приняли участие порядка 1 тыс. военнослужащих. В операции по уничтожению условных террористов было задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские гаубицы "Акация" и "Гвоздика", зенитные артиллерийские комплексы "Тунгуска", реактивные системы залпового огня "Град", а также техника связи пятого поколения. С воздуха мотострелков прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации флота.

"По оценке командования, мотострелковые подразделений, действия которых на разных этапах учения усложнялись различными неожиданными вводными, поступающими из пункта управления, успешно решили поставленные перед ними задачи", - отметил Мартов.

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