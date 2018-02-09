Самолеты ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю 11 раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в издании, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 20 летательных аппаратов других стран, из них десять - на западном стратегическом направлении, шесть - на юго-западном, четыре - на арктическом.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в публикации.