Российские военные провели успешное испытание новой противоракеты

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели успешный испытательный запуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"Мы успешно провели очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, которая выполнила программу испытаний. Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства", - передает газета слова председателя комиссии по проведению заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковника Андрея Приходько.

Испытанная противоракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, добавил он.