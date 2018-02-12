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Российские военные провели успешное испытание новой противоракеты

Армия и ОПК
12 февраля, 2:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Отмечается, что она способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения

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© Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели успешный испытательный запуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

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"Мы успешно провели очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, которая выполнила программу испытаний. Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства", - передает газета слова председателя комиссии по проведению заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковника Андрея Приходько.

Испытанная противоракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, добавил он.

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