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Путин: Россия создает небаллистические системы оружия, которым ПРО не помеха

Армия и ОПК
1 марта, 13:46 UTC+3

Эти системы вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, отметил президент

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия разрабатывает небаллистические виды стратегического оружия, против которого системы противоракетной обороны (ПРО) бессмысленны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", - сказал глава государства.

"Все эти годы после одностороннего выхода США из договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия", - заявил глава государства. 

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