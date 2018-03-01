Путин: Россия создает небаллистические системы оружия, которым ПРО не помеха

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия разрабатывает небаллистические виды стратегического оружия, против которого системы противоракетной обороны (ПРО) бессмысленны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", - сказал глава государства.

"Все эти годы после одностороннего выхода США из договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия", - заявил глава государства.