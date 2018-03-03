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Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки

Армия и ОПК
3 марта, 18:34 дата обновления: 3 марта, 19:05 UTC+3

Она может использоваться при производстве крылатых ракет и подводных аппаратов

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия завершила испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, которая может использоваться при производстве крылатых ракет и подводных аппаратов. Об этом сообщил в субботу военно-дипломатический источник.

"В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки - как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы. И эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией", - отметил источник.

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По словам источника, ранее РФ специально посылала сигналы "западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО наш стратегический потенциал". В частности, добавил он, утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности несколько лет назад была сделана осознанно, чтобы побудить западных партнеров приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности.

"Вместо этого западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьезно просчитались. Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков", - отмечает источник.

Собеседник агентства напомнил, что РФ не выходила из ключевых договоров, обеспечивавших необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 70-х годов прошлого века. И действия Запада были проявлением "стратегической слепоты в отношении России и ее возможностей", сказал источник. "Поэтому одна из важных мыслей, озвученных в послании (президента России Федеральному собранию - прим. ТАСС), - давайте не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир", - обратил внимание собеседник агентства.

В своем послании Федеральному собранию в четверг Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. Среди новых систем - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

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