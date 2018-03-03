Шаманов: РФ принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 ракет ПРО

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 противоракет системы ПРО, направленных против РФ. Об этом заявил в субботу ТАСС глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

"Ситуация эта, безусловно, подконтрольна, и симметричные меры в этом направлении или уже предприняты, или в ближайшее время будут предприняты", - сказал он.

"Угрозы большие. Учитывая незначительное подлетное время [ракет ПРО], они [США] поставили перед нами целый ряд задач, большая часть из которых уже решена, но часть которых нам еще предстоит решать. Конечно, одно дело, когда они [ракеты ПРО] находились за тысячу километров, другое - когда они находятся за сотни километров", - добавил председатель комитета Госдумы по обороне.

Ранее в субботу военно-дипломатический источник сообщил журналистам, что США уже развернули более 400 ракет ПРО, направленных против России. В частности, в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами Standart-3 вооружены корабли УРО ВМС США, находящиеся в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании. 24 противоракеты Standart-3 несут боевое дежурство в Румынии.

Источник отметил, что заявления официальных лиц США, прозвучавшие после оглашения послания президента РФ, о том, что создаваемая американская глобальная ПРО якобы не направлена против России, - лукавство. Он подчеркнул, что ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые "изгои", еще десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создается мощное кольцо глобальной ПРО США.