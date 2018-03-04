Минобороны РФ: ситуация в Восточной Гуте напряженная

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Обстановка в Восточной Гуте остается напряженной, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов", - сказал Евтушенко.

По его словам, за прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 24 мины. "Есть разрушения и пострадавшие", - подчеркнул генерал.

Гуманитарные паузы

Евтушенко также сообщил, что ни один мирный житель не смог выйти по гуманитарному коридору в Восточной Гуте во время шестой гуманитарной паузы.

"С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие очередная - уже шестая по счету - "гуманитарная пауза"... Тем не менее, несмотря на принятые меры, сегодня в очередной раз никто из мирных жителей не смог покинуть анклав", - сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что пункт пропуска, медицинский пункт, а также лагерь для временного размещения вышедших из опасной зоны мирных граждан развернуты и находятся в полной готовности, а информирование жителей Восточной Гуты о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор проходит по всем доступным каналам.

"Вооруженными формированиями заблокированы пути выхода из района. Коридор безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин, и сам пункт пропуска постоянно обстреливаются боевиками из стрелкового оружия. При этом обстрелы не прекращаются и во время действия гуманитарных пауз", - рассказал он.

Начальник центра напомнил, что в воскресенье с позиций боевиков на западной окраине Эр-Рихан был обстрелян медицинский пункт, расположенный неподалеку от пункта пропуска. "Шесть мин разорвались на расстоянии от 200 до 400 м к западу от медпункта. Пострадавших нет", - отметил он.

Генерал рассказал, что за сутки на телефоны "горячей линии" Центра по примирению враждующих сторон поступило 39 обращений, более половины из которых направили жители Восточной Гуты. По его словам, согласно сообщениям, население анклава продолжает испытывать острый дефицит продуктов питания, медикаментов и питьевой воды. Поступают жалобы на произвол со стороны боевиков.

"Действия незаконных вооруженных формирований, направленные на срыв режима прекращения боевых действий как в Восточной Гуте, Дамаске и его пригородах, так и на всей территории Сирии, - недопустимы. Мы требуем немедленного прекращения военных преступлений, вооруженных провокаций и обеспечения безопасного выхода мирных жителей из опасных районов", - подчеркнул Евтушенко.

Работа продолжается

"Несмотря на сохранение напряженности в ряде районов Сирии, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны", - сообщил генерал.

Он рассказал, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 85 сирийцам, включая 35 детей.

"Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Продолжается работа по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания", - сказал Евтушенко.

Он отметил, что за прошедшие сутки в свои дома вернулось 412 человек в провинциях Хама, Хомс, Дамаск и Дейр-эз-Зор.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. За все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двоим детям.