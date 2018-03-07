Малый ракетный корабль ТОФ в Приморье поразил объекты условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Метель" в заливе Петра Великого зенитными ракетами уничтожил корабль условного противника. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В соответствие с планом боевой подготовки в одном из полигонов в заливе Петра Великого малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Метель" провел учения с выполнением боевых упражнений <...> МРК произвел постановку радиоэлектронных помех и выполнил стрельбу зенитно-ракетным комплексом самообороны "Оса" по морской цели", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что зенитные ракеты поразили морской корабельный щит, который имитировал надводный корабль условного противника. Кроме того, экипаж корабля отработал противовоздушную оборону корабля и уклонение от удара условного противника.