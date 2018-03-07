Корабль ТОФ "Разлив" на Камчатке поразил артиллерией огневые точки "противника" на берегу

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Разлив" на Камчатке провел учения по спасению на море и с помощью артиллерии уничтожил огневые точки условного противника. Об этом в среду сообщил ТАСС официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки экипаж малого ракетного корабля (МРК) Тихоокеанского флота "Разлив" провел ряд учений и тренировок, в том числе по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть корабля, поиску и спасению на море", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, экипаж выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням различной сложности, расположенным на берегу, уничтожив укрепленные огневые точки условного противника. Выполнение боевых упражнений контролировали с помощью беспилотника "Орлан-10" морской авиации ТОФ.