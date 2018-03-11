Путин: ВКС России ежегодно получают 200 летательных аппаратов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская военная авиация ежегодно пополняется 200 летальными аппаратами, за счет чего, в частности, России удалось создать новую боеспособную, хорошо вооруженную армию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".

"С 2013 года ВКС получают по 200 летательных аппаратов ежегодно, - сообщил он. - То есть мы можем с полной уверенностью сказать, что наша армия не просто возродилась. Мы создали новую армию, появились новые совершенно подразделения. Таких формирований раньше в составе Вооруженных сил не было, и они себя блестяще зарекомендовали в Сирии".

Путин в фильме вспомнил период конца 90-х годов, когда, по его словам, "Россия в известной степени утратила свой суверенитет". "Мы же говорим о состоянии Вооруженных сил, о внутренних конфликтах, которые точно совершенно все время подпитывались из-за границы", - сказал он.

Президент привел в пример случай из своего прошлого: "Директор ФСБ читал очередной перехват между лидером одной из банд со своими кураторами за границей. Вот запомнил и до сих пор помню: "Россия слаба как никогда. Или сейчас мы нанесем удар и сделаем то, то, то, или никогда. И они старались вовсю".

Глава государства особо отметил, что "когда страна столкнулась с реальной проблемой, с кровоточащей раной Северного Кавказа, тогда стало ясно, что без нормальной армии-то нельзя".