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Путин: ВКС России ежегодно получают 200 летательных аппаратов

Армия и ОПК
11 марта, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Президент отметил, что в российской армии созданы новые подразделения, которые "себя блестяще зарекомендовали в Сирии"

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская военная авиация ежегодно пополняется 200 летальными аппаратами, за счет чего, в частности, России удалось создать новую боеспособную, хорошо вооруженную армию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".

"С 2013 года ВКС получают по 200 летательных аппаратов ежегодно, - сообщил он. - То есть мы можем с полной уверенностью сказать, что наша армия не просто возродилась. Мы создали новую армию, появились новые совершенно подразделения. Таких формирований раньше в составе Вооруженных сил не было, и они себя блестяще зарекомендовали в Сирии".

Путин в фильме вспомнил период конца 90-х годов, когда, по его словам, "Россия в известной степени утратила свой суверенитет". "Мы же говорим о состоянии Вооруженных сил, о внутренних конфликтах, которые точно совершенно все время подпитывались из-за границы", - сказал он.

Президент привел в пример случай из своего прошлого: "Директор ФСБ читал очередной перехват между лидером одной из банд со своими кураторами за границей. Вот запомнил и до сих пор помню: "Россия слаба как никогда. Или сейчас мы нанесем удар и сделаем то, то, то, или никогда. И они старались вовсю".

Глава государства особо отметил, что "когда страна столкнулась с реальной проблемой, с кровоточащей раной Северного Кавказа, тогда стало ясно, что без нормальной армии-то нельзя".

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