"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России

Минобороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Воевода", которые известны на Западе как "Сатана". В интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что взамен российская армия получит новую тяжелую МБР "Сармат", обладающую улучшенными техническими возможностями. "Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем", — сообщил Борисов.

В настоящее время "Воевода" остается самой мощной из всех российских МБР и самой эффективной в условиях развертывания системы противоракетной обороны (ПРО).

Грозная и надежная

МБР Р-36М2 (15А18М, РС-20В) "Воевода" была принята на вооружение РВСН Советского Союза 11 августа 1988 года. На Западе получила наименование SS-18 mod 5/6 Satan ("Сатана"). Она создана под руководством выдающихся советских конструкторов Михаила Янгеля и Владимира Уткина на базе жидкостной двухступенчатой моноблочной МБР второго поколения Р-36, которая была принята на вооружение в 1967 году.

Испытания Р-36М2 начались в марте 1986 года. Кстати, самый первый пуск оказался неудачным: после выхода из шахты не запустился маршевый двигатель, ракета рухнула на пусковую установку, полностью ее разрушив. Первый успешный пуск состоялся через год на испытательном полигоне Минобороны на Байконуре. Всего было проведено 26 испытательных пусков, из них 19 успешных.

Ракетный комплекс четвертого поколения Р-36М2 шахтного базирования весит 211 тонн. Дальность полета — 11 000 км. Может нести к цели десять ядерных разделяющихся боевых блоков индивидуального наведения, способных преодолеть любую систему ПРО. Мощность каждой боеголовки — 800 килотонн.

Когда-то в Советском Союзе ракет класса "Воевода" было 308 единиц. Делали их в Днепропетровске на заводе "Южмаш". А заключение первого Договора между СССР и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) было во многом вызвано именно тем обстоятельством, что в Вашингтоне очень сильно боялись этой ракеты, головная часть которой состояла из десяти ядерных блоков и имела мощность по 800 килотонн каждая. И к тому же любая из них могла лететь к цели по индивидуальной программе Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Перехватить эти боеголовки не в состоянии ни одна система ПРО — ни нынешняя, ни перспективная. "Боеголовки летели к цели в облаке ложных элементов, маскирующих сами боевые блоки, — металлические обрезки, покрытые металлическими блестками воздушные шары и прочий металлизированный мусор, который на экране локатора сливался в одно огромное пятно, из которого невозможно было выделить реальные ядерные блоки. А значит, и перехватить их противоракетой", — отмечает эксперт.

Развернуть Пуск ракеты РС-20, 2001 год © AP Photo/Str Пуск ракеты РС-20, 2001 год © AP Photo/Str

После распада СССР Днепропетровский завод прекратил производство "Воевод", и по условиям СНВ-1 в России было утилизировано 154 ракеты. Остальные снимались с боевого дежурства по мере истечения их гарантийных сроков.

По словам Виктора Литовкина, Р-36М2 должны были прослужить 20 лет, а уже прошло больше 30 — настолько качественно они были сделаны. "Специалисты РВСН вместе с представителями предприятия регулярно проводили на них необходимые регламентные работы, и даже после того, как из Днепропетровска из-за политических демаршей нынешнего украинского руководства перестали приезжать мастера "Южмаша", наши ракетчики очень тщательно следили за боеготовностью каждой "Воеводы", — подчеркивает эксперт. Кстати, проблема с техническим и регламентным обслуживанием "Сатаны", по мнению Литовкина, заключалась не только в том, что после 2014 года Киев разорвал военно-техническое сотрудничество с Россией.

Проблема была в том, что по условиям Лиссабонского протокола по Украине 1992 года между Россией, США, Украиной, Белоруссией и Казахстаном, а также Будапештского меморандума 1994 года между Украиной, Россией, США и Великобританией завод "Южмаш" не имел права делать межконтинентальные ракеты, а значит, и модернизировать их. Он осуществлял только авторский надзор за состоянием "Воеводы". Вся оснастка для изготовления МБР на предприятии была уничтожена Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Как заявлял командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, показатели надежности комплекса "Воевода" после стольких лет эксплуатации остаются стабильными и планируется продление срока его эксплуатации до 2025–2027 года.

Планируется обеспечить несение боевого дежурства ракетным комплексом до 2024 года, что обеспечит своевременное перевооружение ракетных полков на перспективный ракетный комплекс тяжелого класса. Кроме того, головным исполнителем работ (ГРЦ им. В.П. Макеева — прим. ТАСС) намечены пути по продлению срока эксплуатации, что обеспечит несение боевого дежурства комплексом до 2025–2027 года Сергей Каракаев командующий РВСН, генерал-полковник

Развернуть Пусковая шахта ракеты "Воевода", 2002 год © REUTERS/Str Пусковая шахта ракеты "Воевода", 2002 год © REUTERS/Str

По словам Каракаева, в настоящее время в РВСН боевых ядерных зарядов на шахтных носителях больше, чем на мобильных установках, как раз за счет наличия в войсках тяжелых ракетных комплексов "Воевода".

По данным открытых источников, сегодня в шахтах дивизий РВСН осталось 46 ракет этого класса. "Воеводами" вооружены 62-я Ужурская ракетная дивизия (Красноярский край, Омское ракетное объединение РВСН) и Оренбургское ракетное объединение. На смену им в те же шахты, переоборудованные под новые ракеты, должен встать "Сармат".

"Сатанинское" наследие

Взамен "Сатаны" Государственным ракетным центром имени академика Виктора Макеева была разработана новая тяжелая МБР под кодом РС-28 "Сармат". Госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ с Минобороны РФ был подписан в июне 2011 года. 17 декабря 2013 года о создании комплекса впервые официально сообщил журналистам командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. За основу при разработке принят двигатель от ракеты "Воевода".

Развернуть © Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева © Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева

В 2014-м замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что тяжелая ракета — "уникальное оружие", которого нет в США. Ее прототип был готов осенью 2015 года, сроки бросковых испытаний на космодроме Плесецк неоднократно сдвигались из-за неготовности шахтной пусковой установки. 27 декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании прототипа ракеты. 26 октября 2016 года было опубликовано первое изображение этой ракеты.

"Сармат" легче "Сатаны", но может нести к цели гораздо больше ядерных боевых блоков индивидуального наведения. При весе 200 тонн новая МБР имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Повышенные энергетические возможности ракеты позволяют применять ее практически с любых направлений.

Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различную "начинку" — боевые блоки, которые в совокупности с тяжелыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы ПРО Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

Борисов поясняет, что когда боевые блоки в окружении ложных целей летят на заатмосферном участке баллистической траектории, практически никакие информационные средства, индивидуально или в любой комбинации, не способны отделить, где истинный боевой блок, а где ложная цель. "Этот эффект хорошо изучен, этим пользуются и за рубежом. При входе в плотные слои атмосферы, когда легкие ложные цели просто отстают от боевых блоков, используются тяжелые цели — в этом случае проблема селекции в принципе тоже однозначно не решена", — говорит он.

Нужно решать проблему селекции, нужно иметь многоэшелонную систему противоракетной обороны, где ракеты-перехватчики могут использоваться на различных участках баллистической траектории. Самое привлекательное, конечно, сбивать баллистическую ракету на старте, когда она находится на активном участке полета. Так вот, у нашей новинки "Сармат" этот активный участок гораздо меньше, чем у его прародителя "Воеводы". Именно это делает новую МБР менее уязвимой Юрий Борисов замминистра обороны РФ

Ракета также может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые могут менять траекторию полета по курсу и высоте, огибать рельеф местности. "Поэтому спрогнозировать нахождение этой цели в следующий момент очень тяжело. Все это и делает на порядок сложнее проблему обнаружения, завязки траектории, обнаружения точки встречи и поражения этой ракеты противоракетными средствами", — говорит замминистра обороны РФ, отмечая, что в этом направлении сегодня работают практически все страны мира, — "просто наши ученые сделали это немножко раньше".

ТАСС/Ruptly

Как ранее заявлял ТАСС экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин, "Сармат" предназначен для ответно-встречного удара. Мы успеем это сделать, пока в нашу сторону будут лететь ракеты противника". Именно для их обнаружения, по его мнению, на боевое дежурство по границам страны ставятся радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении класса "Воронеж". "Вероятный или потенциальный противник это знает, и потому "Сармат", как и другие ракетные комплексы, будет гарантией нашей безопасности", — сказал генерал.

О том, что Минобороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начал активную фазу испытаний нового ракетного комплекса "Сармат", сообщил 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ. Известно, что уже подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать российское военное ведомство.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"