Ракетный корабль "Татарстан" успешно выполнил стрельбы в Каспийском море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Флагман Каспийской флотилии ракетный корабль "Татарстан" выполнил артиллерийские и зенитно-артиллерийские стрельбы в море. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Личный состав ракетного корабля "Татарстан" успешно поразил воздушную, морскую и береговую цели из различных видов вооружения корабля, в том числе из артиллерийского комплекса АК-630М, артиллерийской установки АК-176М и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса ЗРАК "Палаш", - сказал Астафьев. Таким образом, экипаж корабля подтвердил готовность к выполнению задач.

В настоящее время флагман прибыл в пункт постоянного базирования в Дагестане.