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"Зайчик", "Язь" и "Нежданчик" вошли в 150 самых популярных названий для нового оружия РФ

Армия и ОПК
13 марта, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Голосование по выбору имен продлится на сайте военного ведомства до 16 марта

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© Минобороны РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ объявило финальное голосование по выбору названий новейшего оружия, представленного президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. На сайте ведомства можно проголосовать за одно из 50 предложений для каждого вида (боевого лазера, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата).

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Среди предложений есть сказочные персонажи, исторические личности, существа из мифов и легенд, герои книг, названия профессий, предметы быта и многое другое. Есть и совсем необычные названия. Для боевого лазерного комплекса предлагаются, например, такие имена: "Вий", "Василиск", "Дракон" или "Зайчик", "Офтальмолог" и "Звездочет". Еще боевой лазер предлагается назвать "Педагогом", "Столыпиным", "Циклопом" и даже "Балетом".

Подводный аппарат пользователи предлагают назвать "Авророй", "Карасем", "Лягушонком" и "Севастополем". Другие варианты: "Шептун", "Черномор", "Посейдон", "Ихтиандр" и "Язь".

Для крылатой ракеты в списке есть такие названия: "Ватник", "Крым", "Коловрат" и "Тишина". Кроме того, считают пользователи, ракете подошли бы названия "Чебурашка", "Сталин" и "Скунс".

В голосовании лидируют названия "Зайчик" и "Луч" для боевого лазера, "Нежданчик", "Сталин" и "Песец" для ракеты, "Посейдон" и "Язь" для подводного аппарата.

При этом в военном ведомстве уже заявили о финальном этапе выбора названий для новых вооружений. 

"На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений ", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что пользователям предоставлена возможность проголосовать для каждого образца вооружения за одно из 50 наиболее популярных предложений.

Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.

Специальный сервис для приема предложений граждан с названиями заработал на сайте ведомства 1 марта. По данным Минобороны РФ, сервис посетили более 870 тыс. пользователей, направлены более 245 тыс. предложений с названиями.

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