Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракетное соединение ЮВО с комплексом "Искандер-М" проведет стрельбы под Астраханью

Армия и ОПК
15 марта, 4:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ракетчикам предстоит отработать не менее десяти учебно-боевых задач

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 марта. Дислоцированное в Краснодарском крае ракетное соединение, оснащенное комплексом "Искандер-М", совершает многокилометровый марш на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проведет тактическое учение с боевыми пусками ракет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе марша по пересеченной местности ракетчикам предстоит отработать не менее десяти учебно-боевых задач. Ракетчикам предстоит преодолеть зараженные участки местности, развернуть комплексы и нанести условные ракетные ударов по заданным целям", - говорится в сообщении.

Тактическое учение пройдет в течение месяца, в нем задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники и принимают участие более 400 военнослужащих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край Астраханская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Посольство РФ назвало заявление Госдепартамента по Крыму беспрецедентно надрывным
4
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
5
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
6
Подход глав МИД РФ и Индонезии к журналистам превратился в брифинг для британских СМИ
7
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама