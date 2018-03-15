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Первый раунд консультаций по планированию учения "Селенга-2018" пройдет в Улан-Удэ

Армия и ОПК
15 марта, 4:43 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 15, марта. /ТАСС

Российско-монгольское антитеррористическое учение состоится на территории одного из полигонов ВВО

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УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Первый раунд консультаций по планированию российско-монгольского антитеррористического учения "Селенга-2018" состоится в Улан-Удэ на следующей неделе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2018". Она состоится на будущей неделе в Улан-Удэ", - сообщили в ВВО.

В консультациях будут участвовать представители общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных сил Монголии. Они согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, порядок пересечения государственной границы участниками учения от монгольской стороны, организацию материально-технического обеспечения.

Российско-монгольское антитеррористическое учение "Селенга" пройдет во второй половине 2018 года на одном из полигонов Восточного военного округа. В прошлом году учение впервые прошло в пустыне Гоби (Монголия).

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