Военнослужащие ВВО на Сахалине уничтожили морской десант условного противника

ТАСС, 15 марта. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на учениях на Сахалине уничтожили морской десант условного противника с помощью танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гиацинт". Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.

"В Сахалинской области на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа в рамках проверки боевой готовности состоялось тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими мотострелкового соединения, дислоцированного в Сахалинской области. <...> Всего к мероприятию боевой подготовки привлечено около 700 человек, задействовано более 130 единиц техники, в том числе гусеничные тягачи и грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

Во время практической части подразделения на штатной технике совершили марш в заданный район, где оборудовали огневые позиции на неподготовленной местности.

Военнослужащие мотострелковых и артиллерийских подразделений вместе отработали организацию системы и управление огнем при обороне береговой линии от высадки морского десанта "противника". На этапе боевой стрельбы экипажи танков Т-72Б, БТР-80 и расчеты САУ "Гиацинт" уничтожили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника, высадившегося на побережье.