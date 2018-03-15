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"Торы" сбили "крылатые ракеты" на полигоне Капустин Яр

Армия и ОПК
15 марта, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В ходе зачетных боевых стрельб было израсходовано до 10 ракет

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы "Тор-М2" поразили на полигоне Капустин Яр мишени, имитирующие крылатые ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

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"Военнослужащие зенитной ракетной воинской части 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем "Тор-М2" на полигоне Капустин Яр Астраханской области", - сказали в пресс-службе.

В ходе зачетных боевых стрельб было израсходовано до 10 ракет. Ими были поражены все запущенные мишени "Саман", имитирующие низколетящие и высокоскоростные воздушные цели.

К выполнению зачетных боевых стрельб было привлечено около 200 зенитчиков и задействовано более 50 единиц военной техники.

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