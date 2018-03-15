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Более тысячи квартир подготовят для молодых специалистов военного технополиса в Анапе

Армия и ОПК
15 марта, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более тысячи квартир подготовят для молодых специалистов военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

СПЕЦПРОЕКТ

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Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

Шойгу встретился с ними на форуме "Россия - страна возможностей". Он рассказал, что уже определен руководитель научных проектов технополиса - им стал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Министр рассказал, что на первом этапе исследовательские площади технополиса составят 267 тыс. квадратных метров.

"Помимо этого сделаем более 1 тысячи квартир для молодых специалистов, в том числе для тех, кто отслужит в технополисе", - отметил глава Минобороны.

По его словам, некоторые из финалистов конкурса могли бы стать частью команды технополиса.

"Надеюсь на то, что вы впишитесь в это в этот замечательный коллектив, а не впишетесь - будем других искать", - пошутил Шойгу.

Ранее о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве.

Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии.

Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.

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