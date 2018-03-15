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Военные вузы России обеспечены современным вооружением на 62%

Армия и ОПК
15 марта, 16:34 UTC+3 КУБИНКА область/ 15, марта. /ТАСС

По данным Минобороны, к 2020 году этот показатель превысит 70%

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КУБИНКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Военные вузы России обеспечены современными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году этот показатель превысит 70%, заявил заместитель министра обороны Николай Панков.

"Опережающими темпами модернизируется инфраструктура и учебно-материальная база военно-учебных заведений. Уже сейчас вузы обеспечены современными и перспективными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году их доля возрастает до 70% и более", - сказал Панков на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот".

По его словам, программы развития каждого военного вуза до 2020 года предусматривают упреждающую поставку современных образцов вооружения, техники и учебно-тренировочных средств.

"Программы предусматривают наращивание научного потенциала военно-учебных заведений, создание инновационной материально-технической базы для проведения научно-исследовательских работ в области обороны и безопасности государства", - добавил Панков.

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