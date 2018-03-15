Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны: технологии искусственного интеллекта активно внедряются в ВС РФ

Армия и ОПК
15 марта, 18:52 UTC+3 КУБИНКА область/ 15, марта. /ТАСС

Отмечается, что такие технологии "будут развиваться практически во всех сферах деятельности вооруженных сил"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных сил России, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в подмосковном парке "Патриот".

"Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности вооруженных сил. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике", - сказал Цаликов.

По его словам, Минобороны в последние годы старается быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с вооруженными силами, так как военные технологии всегда тянули за собой гражданские.

"Мы собрали конференцию на базе министерства обороны, потому что у нас уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не исследовано и не оформлено. Именно такое движение одновременное и практическое применение уже разработанных систем и технологий и их дальнейшее развитие по научной линии внушает надежду, что мы всегда будем двигаться впереди всех", - заключил Цаликов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
5
Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля
6
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
7
Санкции США в отношении РФ в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама