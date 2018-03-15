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Расчеты "Градов" уничтожили условную базу боевиков на учениях под Оренбургом

Армия и ОПК
15 марта, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В учениях было задействовано около 500 военных и порядка 70 единиц техники

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области уничтожили условную базу боевиков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе учений расчеты "Градов" уничтожили условную базу незаконного вооруженного формирования. Стрельбы велись с закрытых огневых позиций по целям на расстоянии 10 км. Военнослужащие выполнили методические и залповые стрельбы, отработали огневые задачи на разрушение и уничтожение живой силы и объектов противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

В учениях было задействовано около 500 военных, которые также провели стрельбы из гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", минометов "Тюльпан" и "Сани". Всего к учениям привлекли порядка 70 единиц техники.

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