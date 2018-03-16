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Более тысячи новых квартир подготовили для военных в Москве

Армия и ОПК
16 марта, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Три корпуса жилого комплекса находятся на улице Левобережной

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строительство трех корпусов более чем на тысячу квартир для военнослужащих завершилось в Москве, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"В жилом комплексе на улице Левобережной военные строители сдали очередные три корпуса общей емкостью на 1044 квартиры. Все квартиры в самом крупном микрорайоне столицы (23 высотных корпуса на 5856 квартир) предназначены для постоянного проживания офицеров и членов их семей и безвозмездно передаются им в собственность", - сообщили в российском военном ведомстве.

С учетом этих корпусов, которые полностью готовы к заселению, военные строители уже возвели 12 домов на 3143 квартиры на улице Левобережной. Руководство Минобороны России вместе с представителями военно-строительного комплекса регулярно проводит встречи с будущими жильцами на строительных площадках микрорайона.

Всего за последние годы в разных микрорайонах столицы силами военных строителей уже введен в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10,5 тыс. квартир.

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