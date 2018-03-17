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Ракетный катер ТОФ провел учебный бой с кораблем в заливе Петра Великого

Армия и ОПК
17 марта, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Моряки также провели тренировку по борьбе за живучесть в море

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ракетный катер Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учебный бой с надводным кораблем в заливе Петра Великого. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Ракетный катер "Р-19" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провел в полигонах боевой подготовки, в заливе Петра Великого, серию подготовительных корабельных тактических учений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти учения предшествуют выполнению практических учебно-боевых упражнений.

Экипаж катера провел учебный бой с надводным кораблем в условиях противодействия средств воздушного нападения, отработал организацию нанесения ракетного удара по кораблям "противника".

Моряки также провели тренировку по борьбе за живучесть корабля в море. Следующим этапом подготовки станет практическое выполнение стрельб по морским и воздушным целям.

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