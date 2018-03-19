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Эскадрилью бомбардировщиков Су-34 подняли по тревоге в Западном военном округе

Армия и ОПК
19 марта, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В ходе учений летчики будут поражать цели бетонобойными бомбами

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Эскадрилью бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа подняли по тревоге в Воронежской области и перебросили на оперативный аэродром в Тверской области. Как сообщил журналистам начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов, летчики будут поражать цели бетонобойными бомбами.

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"Бомбардировщики Су-34 в ходе первого этапа учений преодолели свыше 500 км беспосадочного перелета до оперативного аэродрома в Тверской области, совершили дозаправку и вылет для отработки боевых задач на полигоне", - сказал он.

В ходе проведения активной фазы учений самолеты будут противодействовать наземным силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выполнят элементы воздушного боя с экипажами истребителей Су-30СМ и совершат практическое бомбометание бетонобойными бомбами "Бетаб-500".

Всего в маневрах участвуют более 10 самолетов оперативно-тактической авиации округа, свыше 60 машин связи, РЭБ, РЛС, а также около 200 военнослужащих летного и технического состава Воронежского, Курского и Тверского авиационных полков округа.

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