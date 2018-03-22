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"Ярослав Мудрый" в ходе учений в Балтийском море уничтожил группу кораблей условного врага

Армия и ОПК
22 марта, 17:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, марта. /ТАСС

Экипаж успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морскому щиту

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КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Экипаж сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" Балтийского флота в ходе плановых учений в море отработал задачи по уничтожению группы кораблей условного противника, сообщил ТАСС в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.

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"В ходе учений по отработке действий личного состава корабля по ведению морского боя специалисты ракетно-артиллерийской боевой части "Ярослава Мудрого" применили ракетное оружие, выполнив электронный пуск из главного ударного комплекса "Уран" на поражение группы кораблей условного противника", - рассказал он.

Экипаж "Ярослава Мудрого" также успешно провел артиллерийские стрельбы по морскому щиту, находящемуся на удалении в несколько километров. Всего выполнили более десяти различных боевых упражнений.

"Ярослав Мудрый" - сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб". Его построили на заводе "Янтарь" в Калининграде, он предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов. В составе Балтийского флота находится с июля 2009 года.

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