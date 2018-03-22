Истребители Су-27 Балтийского флота отработали тактику воздушного боя над морем

КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота провели учения, на которых отработали тактику ведения воздушного боя в небе над Балтийским морем, сообщил ТАСС в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-27 в ходе учений выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе над Балтикой, отработали технику пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток", - сказал он.

Также экипажи в ходе тактического противоборства проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Мартов подчеркнул, что "маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря".

Су-27 - советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе.