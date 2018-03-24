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Более 200 курсантов совершат переход из Севастополя во Владивосток на корабле "Перекоп"

Армия и ОПК
24 марта, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Планируется, что поход продлится два месяца

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ТАСС, 24 марта. Более 200 курсантов из Санкт-Петербурга примут участие в дальнем морском походе из Севастополя во Владивосток на борту учебного корабля "Перекоп". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

"В соответствии с планами главного командования ВМФ свыше 200 курсантов 2-го и 4-го курсов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) Военного учебно-научного центра ВМФ России примут участие в дальнем походе учебного корабля "Перекоп" по маршруту Севастополь - Владивосток. По такому маршруту курсанты пройдут впервые в истории дальних морских походов учащихся этого старейшего в России военно-морского учебного заведения", - сказали в пресс-службе.

Курсанты прибудут из Санкт-Петербурга и вселятся на борт учебного корабля "Перекоп" 26 марта. В течение недели они пройдут предпоходовую подготовку, которая включает в себя ряд обязательных корабельных тренировок и учений по знанию корабельного расписания, боевых постов, учебных штурманских классов, действий по прохождению проливов и борьбе за живучесть.

"Планируется, что 1 апреля учебный корабль "Перекоп" выйдет из Севастополя и начнет движение по утвержденному маршруту. Поход продлится два месяца, в ходе которых курсанты Морского корпуса Петра пройдут полный курс морской практики", - уточнили в Минобороны.

Дальний морской поход учебного корабля "Перекоп" вокруг Евразии, начавшийся 1 марта из Кронштадта, проходит в рамках проведения морской практики в общей сложности более 500 курсантов военно-морских вузов. "Перекоп" побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути, за более чем полугодовое плавание преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км). В программе похода - восемь деловых заходов в иностранные и российские порты, участие в многонациональных учениях, которые пройдут в Тихом океане.

Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построен в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше. Оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение.

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