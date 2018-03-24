Исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" вышло в Индийский океан

КАЛИНИНГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее дальний гидрографический поход, завершило деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские Острова и вышло в Индийский океан, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Во время стоянки в самом крупном городе Сейшел, столице этого островного государства в Восточной Африке, экипаж российского исследовательского судна пополнил запасы топлива. Моряки приняли участие в важных памятных и культурных мероприятиях", - сказал он.

Так, члены экипажа "Адмирала Владимирского" отдали почести русскому военному моряку из экипажа крейсера второго ранга "Разбойник" капитану второго ранга Александру Крупенину, похороненному на русском кладбище в городе Виктория в 1906 году.

На борту судна побывали российские дипломаты во главе с послом РФ в Республике Сейшельские Острова Владимиром Белоусом. Для членов экипажа ОИС "Адмирал Владимирский" были устроены автобусные экскурсии по достопримечательным местам города-порта.

"В настоящее время "Адмирал Владимирский" продолжил выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", - отметил Мартов.

15 декабря 2017 года ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение многомесячного похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.