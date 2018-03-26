Внезапная проверка боеготовности прошла в Центральном и Восточном военных округах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Внезапная проверка боевой готовности войск прошла в Центральном и Восточном военных округах, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

"С 20 марта в течение четырех дней проведена внезапная проверка боевой готовности войск Центрального и Восточного военных округов", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько военнослужащих приняли участие в проверке.

По его словам, "в ходе проверки штабы соединений и воинских частей отработали вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения пунктов управления на незнакомой местности и другие задачи".

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.