Специалисты РЭБ Балтийского флота в ходе учений подавили систему связи "противника"

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского флота в ходе тактических учений на одном из полигонов в Калининградской области успешно отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника, сообщил в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.

"Для решения учебно-боевых задач специалисты РЭБ использовали беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Леер-3", автоматизированные станции помех "Житель", комплекс "Борисоглебск-1", машины постановки помех средствам сотовой связи "Лава-РП" и другие специальные средства", - сказал он, отметив, что в учениях задействовали свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Мартов уточнил, что во время движения колон военной техники операторы мобильных комплексов в целях защиты подразделений 11-го армейского корпуса от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов.

Также специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ- и УКВ-диапазонов и постановкой радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

"Результаты учений подтвердили высокую эффективность боевой техники РЭБ Балтийского флота, а также готовность личного состава подразделения к ее применению", - подчеркнул Мартов.