Расчеты С-400 Балтийского флота отразили воздушный удар условного противника

КАЛИНИНГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" соединения ПВО Балтийского флота в ходе учений успешно отразили удар условного противника с воздуха под Калининградом, сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов.

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"Дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника, которая намеревалась нанести удар с воздуха. Дивизион... С-400 немедленно взял цели на сопровождение и уничтожил в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота на территории Калининградской области. Боевые расчеты произвели электронные пуски ракет по воздушным целям", - сказал он.

Авиагруппу условного неприятеля представляли многоцелевые истребители Су-27 и звено многоцелевых вертолетов Ми-8.

Также расчеты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего действия, может применяться против наземных объектов.