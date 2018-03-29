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На Урале проходят учения РВСН с участием 3 тыс. военнослужащих

Армия и ОПК
29 марта, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В проведении учений задействовали более 300 единиц крупногабаритной техники

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с участием более 3 тыс. военнослужащих проходят в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в четверг ночные марши совершили ракетные полки ракетного комплекса "Ярс" Тагильского ракетного соединения.

"За сутки на полевые позиции было выведено около 20 пусковых установок ПГРК (подвижный грунтовый ракетный комплекс) "Ярс" в Свердловской области. В ходе учения стратегические ракетчики отработают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, особенностями учения являются, в частности, высокая интенсивность маневренных действий и широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения.

"В общей сложности в проведении учения задействовано более 300 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также более 3000 военнослужащих", - добавили в Минобороны.

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