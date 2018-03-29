Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 1 тыс. военных одновременно десантировались в ходе учений в Рязанской области

Армия и ОПК
29 марта, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Всего задачи отрабатали более 2 тыс. военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Массовое десантирование более 1 тыс. военнослужащих, боевых машин и артиллерийских систем провели во время учений в Рязанской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"В десантировании приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, боевой техники и артиллерийских систем, высадка производилась одновременно на две площадки приземления в Рязанской области", - сказали там.

Десантирование 24 единиц боевой техники осуществлялось из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на площадки приземления "Житово" и "Новики".

"Выброска парашютистов, применяющих парашютную систему Д-10, проходила с высоты 800 м, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения с высоты 1,5 тыс. м, десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника", - добавили в ведомстве.

Командно-штабные учения на местности с десантированием проводят с Тульским соединением ВДВ, в общей сложности в них задействовали более 2 тыс. военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

Учения начались 26 марта и продлятся до 30 марта 2018 года, они носят плановый характер и проходят перед проведением контрольной проверки войск за зимний период обучения 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область Рязанская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама