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Минобороны РФ опровергло информацию о пролете израильских истребителей F-35 над Сирией

Армия и ОПК
29 марта, 23:27 дата обновления: 29 марта, 23:34 UTC+3

Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым, заявил собеседник агентства

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© AP Photo

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ считает полной глупостью информацию, опубликованную в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что израильские истребители F-35 смогли беспрепятственно миновать российские радары в Сирии и провести разведку. Об этом заявил источник в российском военном ведомстве.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что "израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте" - полная глупость. Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран", - сказал источник.

По его словам, средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность" у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

"Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее кувейтская газета Al Jarida со ссылкой на информированный источник сообщила, что два израильских истребителя F-35 в марте 2018 года провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана, пролетев над Сирией и Ираком и оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО.

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