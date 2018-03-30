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На Балтийском флоте прошли учения по высадке морского десанта с участием восьми кораблей

Армия и ОПК
30 марта, 15:15 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 30, марта. /ТАСС

Моряки отработали временные нормативы по погрузке техники и выходу из базы

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КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Боевые корабли и авиация Балтийского флота провели учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье Балтийского моря в Калининградской области, сообщил ТАСС в пятницу официальный представитель флота Роман Мартов.

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"В учениях были задействованы большие десантные корабли (БДК) "Королев" и "Александр Шабалин", десантные катера на воздушной каверне "Мичман Лермонтов", "Денис Давыдов", "Лейтенант Римский Корсаков", а также десантные катера "Д-67", "Д-325" и "Д-465", свыше десяти единиц боевой техники, порядка 100 военнослужащих соединения морской пехоты флота, вертолеты Ми-24 и Ка-27 морской авиации", - сказал он.

В рамках учения в Военной гавани Балтийска подразделения морской пехоты с военной техникой погрузились на десантные корабли и катера для выхода в море и проведения морской десантной операции. Совершив переход морем, экипажи десантных кораблей произвели высадку бронетранспортеров БТР-82А с десантом, отметил Мартов.

Огневую поддержку высадки десанта осуществляла корабельная артиллерия. Экипажи "десантников" выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитировавшим средства воздушного нападения и береговую батарею условного противника. С воздуха наступлению морской пехоты помогала морская авиация флота.

"Основной упор в учении моряков-десантников был сделан на отработку временных нормативов по погрузке техники, выходу из базы и скоростную переброску десанта в район высадки", - подчеркнул Мартов.

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