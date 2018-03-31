Более 6 тыс. боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту за минувшие сутки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту в пятницу, 30 марта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) продолжается с 24 марта на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки. По организованному гуманитарному коридору 30 марта было вывезено на 141 автобусе в провинцию Идлиб 6,276 тыс. боевиков и членов их семей", - указано в тексте.

Безопасность боевиков обеспечивали сирийские полицейские и военнослужащие под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Всего с начала операции из Эрбина в провинцию Идлиб вывезено 38,191 тыс. боевиков и членов их семей.

Для вывода оставшихся боевиков Центр принял решение о продлении гуманитарных пауз, отмечают в Минобороны.