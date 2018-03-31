Тактические учения с участием более 1 тыс. военных проходят на Балтийском флоте

КАЛИНИНГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Соединения и воинские части 11 армейского корпуса Балтийского флота проводят тактические учения с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области, в маневрах задействовано более 1 тысячи военнослужащих, сообщил в субботу официальный представитель флота Роман Мартов.

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"В ходе плановых учений военнослужащие отрабатывают тактику ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника, овладения опорным пунктом "неприятеля", другие вопросы боевой подготовки", - сказал он.

Мартов отметил, что на полигонах создана обстановка, максимально приближенная к реалиям современного общевойскового боя. Здесь установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин, оборудованы учебные минные поля, различного вида заграждения и препятствия, активно используются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника.

"Во время учений, которые продлятся несколько дней, будет израсходовано свыше 20 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия, более 3 тыс. мин и артиллерийских снарядов", - заключил представитель БФ.