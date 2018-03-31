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Замглавы Минобороны удовлетворен итогами проверки органов МТО войск ЦВО

Армия и ОПК
31 марта, 16:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, марта. /ТАСС

Дмитрий Булгаков сообщил об отсутствии "каких-либо существенных недостатков"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выразил удовлетворение результатами комплексной проверки органов материально-технического обеспечения (МТО) войск Центрального военного округа (ЦВО), проведенной в феврале - марте текущего года.

"Органы МТО округа показали высокую боеготовность и способность выполнять все поставленные перед ними задачи", - сказал журналистам замглавы военного ведомства. "Каких-либо существенных недостатков в ходе проверки не отмечено", - добавил он.

Булгаков отметил, что подразделения и органы МТО округа "в полной мере обеспечены вооружением, военной и специальной техникой, запасами материальных средств".

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