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В России начинается весенний призыв на военную службу

Армия и ОПК
1 апреля, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В этот призыв в армию смогут попасть около 3 тыс. молодых людей, которые ранее не прошли по состоянию здоровья

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Весенний призыв граждан на военную службу начинается в России с 1 апреля. Всего в войска планируется набрать 128 тыс. человек.

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 марта. "Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет <…> в количестве 128 000 человек", - говорится в тексте документа. В весенний призыв прошлого года в армию было призвано на 14 тыс. больше - 142 тыс. человек, в осенний в войска набрали на 8 тыс. больше - 136 тыс.

Как пояснил ранее "Красной Звезде" врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, продолжающееся сокращение числа призывников связанно с увеличение доли профессиональных военнослужащих по контракту. Продолжится призыв в специализированные роты, сейчас действует 14 научных и четыре спортивные роты.

Бурдинский сообщил, что с этого призыва в армию смогут попасть около 3 тыс. молодых людей, ранее не прошедших по состоянию здоровья и отправленных запас. По словам генерала, у многих мужчин призывного возраста здоровье улучшилось и закон от декабря 2017 года позволяет их набрать в армию после прохождения медицинской комиссии.

Не будут призываться граждане из таких регионов, как Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа и ряда муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей. Там призыв проводится только один раз в год. Как уточнили в Генштабе, молодые люди из этих мест, желающие служить, могут зарегистрироваться и встать на военный учет в другом регионе России, где призыв проводится два раза в год.

В состав призывных комиссий традиционно будут включены представители общественных организаций, в частности комитетов солдатских матерей и движения "Юнармия". На заседаниях смогут присутствовать родители призывников. На сборных пунктах призывающихся молодых людей обеспечат военной формой и несессерами, горячим питанием. Как уточнили в Генштабе, все призывники обязательно должны будут пройти психологическое тестирование.

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