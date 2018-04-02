Ракеты "Калибр" уничтожили морскую группировку условного противника на Каспии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии в рамках учений уничтожили надводную группировку условного противника, обнаруженную радиолокационной станцией "Подсолнух". Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"С помощью целеуказаний от РЛС "Подсолнух" корабли флотилии уничтожили надводную группировку ракетным комплексом "Калибр" способом электронного пуска", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что в ходе прошедших накануне учений расчеты РЛС обнаружили группу надводных кораблей и вертолеты морской авиации. По подтвержденной информации от разведчиков флотилии, цели идентифицировали как условного противника.

Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг" произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара и выполнили электронные пуски комплексами "Калибр".

Астафьев напомнил, что первые РЛС "Подсолнух" заступили на боевое дежурство именно в составе Каспийской флотилии в 2013 году. Коротковолновая РЛС позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно или последовательно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов.